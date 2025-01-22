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Мосбиржа сузит ценовые границы акций на утренних торгах до 10%

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - "Московская биржа" сузит диапазон ценовых границ в ходе утренней торговой сессии на фондовом рынке: для акций максимально допустимое изменение цены бумаги составит 10% от закрытия предыдущего дня, для ОФЗ – 5%, говорится в сообщении площадки.

Мосбиржа напомнила, что возобновит утренние торги на фондовом и срочном рынках 27 января. Утренняя сессия для акций будет проводиться с 7:00 до 9:50, для ОФЗ – с 9:00 до 9:50, на срочном рынке – с 9:00 до 10:00 по Москве.

На фондовом рынке в утренние часы инвесторы смогут совершать сделки с наиболее ликвидными акциями, в том числе из индекса МосБиржи, и ОФЗ. На срочном рынке будут доступны все инструменты, которые торгуются на основной сессии.

Мосбиржа запустила утренние торги на фондовом рынке в декабре 2021 года – с 7:00, но в конце февраля 2022 года на фоне обвала котировок в связи с событиями на Украине было принято решение их не проводить. Сейчас на этом рынке торги проводятся в основную сессию с 10:00 до 18:50, в вечернюю – с 19:05 до 23:50 по Москве.

Мосбиржа запустила утренние торги на срочном рынке с 7:00 в марте 2021 года. В феврале 2022 года было принято решение о приостановке утренней сессии, в сентябре 2022 года она возобновилась, но с 9:00. Однако после введения американских санкций против группы "Московской биржи" в июне 2024 года Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 9:50 на срочном, валютном и рынке драгметаллов.

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