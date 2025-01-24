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Мосбиржа сузит ценовые границы акций, облигаций и паевых фондов на вечерних торгах до 10%

Мосбиржа сузит ценовые границы акций, облигаций и паевых фондов на вечерних торгах до 10%
Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - "Московская биржа" вместе с Банком России и участниками рынка разработала дополнительные меры по противодействию дестабилизации и высокой волатильности цен на фондовом рынке.

Согласно сообщению биржи, с 27 января максимальное отклонение цен заявок, подаваемых участниками рынка в режиме основных торгов T+, в ходе вечерней сессии устанавливается в размере 10% от закрытия текущего торгового дня на совершение сделок со всеми инструментами фондового рынка (акции, паевые фонды и облигации).

В ходе утренней сессии максимально допустимое изменение цены составит 10% от цены закрытия предыдущего торгового дня на совершение сделок с акциями, депозитарными расписками и паевыми фондами, 5% – с облигациями.

По акциям и депозитарным распискам, включенным в третий уровень листинга, в ходе основной торговой сессии будет сохранено максимальное отклонение цен заявок, подаваемых участниками рынка, на уровне не выше 22% от закрытия предыдущего торгового дня.

При этом с 27 января будет проводиться анализ внутридневного изменения цен акций и депозитарных расписок, включенных в третий уровень листинга, и в случае выявления дестабилизации цен биржа будет применять установление асимметричных границ ценового коридора, отмечает биржа.

"В целях защиты прав инвесторов Московская биржа будет отслеживать основания для неприменения указанных выше мер, в частности проведение корпоративных событий, существенно влияющих на ценообразование ценных бумаг", - добавляется в сообщении.

Московская биржа Мосбиржа
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