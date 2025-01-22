В ЕАЭС создается единое информационное пространство транспортных систем

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии одобрил Концепцию по совершенствованию взаимодействия интеллектуальных транспортных систем стран Евразийского экономического союза, сообщила пресс-служба ЕЭК.

"Реализация Концепции позволит создать единое информационное пространство, на котором перевозчик будет получать стандартизированную информацию о погодных условиях, возможных заторах и дорожно-транспортных происшествиях", - говорится в сообщении.

"В современных условиях высокой динамики изменения транспортных потоков именно интеллектуальным системам отводится центральная роль в вопросах повышения качества функционирования национальных транспортных комплексов и рационального распределения нагрузок на инфраструктуру", - прокомментировал министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев.

Концепция определяет подходы, направленные на обеспечение взаимодействия интеллектуальных транспортных систем (ИТС) государств-членов в рамках ЕАЭС. "Это будет способствовать активному внедрению технологий ИТС в дорожно-транспортную инфраструктуру, а также позволит повысить эффективность их функционирования при оказании информационной поддержки участникам дорожного движения, в том числе в зонах перехода ответственности операторов ИТС на евразийских транспортных коридорах", - подчеркнули в ЕЭК.