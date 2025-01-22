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Совет ЕЭК рассмотрел вопросы улучшения делового климата в ЕАЭС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии на первом в 2025 году заседании рассмотрел широкий спектр вопросов, направленных на совершенствование правовой базы ЕАЭС и улучшение делового климата на пространстве союза; в заседании принял участие российский вице-премьер Алексей Оверчук, сообщила пресс-служба правительства России.

"В режиме видеоконференции стороны рассмотрели широкий спектр вопросов, направленных на совершенствование правовой базы ЕАЭС и улучшение делового климата на пространстве союза. Решением Совета ЕЭК утвержден план мероприятий по оценке научно-технического уровня вступивших в силу технических регламентов ЕАЭС и перечней стандартов к ним. Реализация этого плана позволит оценить соответствие требований технических регламентов и стандартов уровню экономического и технологического развития", - отмечается в сообщении.

Совет утвердил изменения в Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения и в Правила проведения исследований биологических лекарственных средств. Эти изменения "позволят поддержать ассортиментную доступность обращающихся на рынке союза лекарственных препаратов, будут способствовать стимулированию развития системы разработки и изучения новых лекарственных препаратов".

На заседании также был утвержден порядок сбора, обобщения и представления информации о выявленных случаях обращения опасной продукции, которая причинила вред и (или) нанесла ущерб жизни и (или) здоровью человека, имуществу, окружающей среде, жизни и (или) здоровью животных и растений.

Одобрены два кооперационных проекта в сфере промышленности, которые получат финансовую поддержку в соответствии с новым механизмом, принятым в 2024 году. В реализации проектов участвуют компании из трех государств - членов союза, как это предусмотрено положением.

Совет утвердил проект повестки дня заседания Евразийского межправительственного совета, который пройдет 30-31 января в Казахстане.

Алексей Оверчук ЕАЭС ЕЭК
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