В ЕАЭС упорядочат информирование об опасной продукции

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии утвердил Порядок сбора, обобщения и предоставления информации о выявленных случаях обращения опасной продукции, а также ее размещения в общих информационных ресурсах интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза, сообщила пресс-служба ЕЭК.

"Порядком установлена обязанность уполномоченных органов стран ЕАЭС предоставлять в Комиссию информацию об опасной продукции, причинившей вред, и осуществлять ее обновление. Комиссия, в свою очередь, обязана размещать эти данные в общих информационных ресурсах интегрированной информсистемы Союза", - говорится в сообщении.

Речь идет о продукции, "которая причинила вред и (или) нанесла ущерб жизни и (или) здоровью человека, имуществу, окружающей среде, жизни и (или) здоровью животных и растений, и в отношении которой приняты меры".

Сообщается, что решение направлено на реализацию Соглашения о порядке обращения в рамках Евразийского экономического союза продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами ЕАЭС, и правилах обеспечения безопасности такой продукции.

"Утвержденный Советом Комиссии документ поможет обеспечить на общем рынке ЕАЭС безопасность двух больших категорий товаров. Часть из них относится к товарам, включенным в единый перечень продукции, к которой устанавливаются ранее утвержденные обязательные требования, но при этом в Союзе еще не приняты или не вступили в силу соответствующие техрегламенты и в законодательстве государств-членов не установлены обязательные требования безопасности. А другая часть - к товарам, не включенным в указанный перечень. Причем речь идет о продукции на всех стадиях ее жизненного цикла - от проектирования и производства до утилизации", - отметили в пресс-службе.

"Порядок нацелен на систематическое информирование всех заинтересованных, включая потребителей и предпринимателей, о появлении товаров, с которыми лучше не иметь дело. Кроме того, Порядок обеспечит информационное взаимодействие между уполномоченными органами государств ЕАЭС и Комиссией", - резюмировали в ЕЭК.