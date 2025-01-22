Овощи и фрукты в РФ за неделю стали дороже на 0,5%

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Цены на плодоовощную продукцию в РФ за неделю с 14 по 20 января выросли на 0,5%, сообщил Росстат в среду.

Лидером по темпам роста цен оказались яблоки, подорожавшие за неделю на 1,9%, и лук (+1,5%). Также выросли цены на бананы (+1,1%), белокочанную капусту (+0,9%), картофель (+0,7%), свеклу (+0,6%) и помидоры (+0,1%).

За прошедшую неделю цены снизились на огурцы (-1,2%) и морковь (-0,2%).

С начала года наибольший рост цен демонстрируют огурцы – на 7,27%. Лук подорожал на 4,3%, яблоки - на 4%, капуста - на 3,5%, свекла - на 3,3%, картофель - на 2,6%, бананы, помидоры и морковь - на 1,5%.

В 2024 году плодоовощная продукция подорожала в РФ на 22,1%.