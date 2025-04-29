Девелопер Glorax в I квартале увеличил продажи на 41%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - РДевелопер Glorax в январе-марте 2025 года увеличил продажи недвижимости на 41% в годовом исчислении, до 6,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

Объем реализованной недвижимости составил 25,6 тысячи кв. метров (рост на 31%).

Средняя цена квадратного метра жилья выросла на 12% и достигла 262 тысяч рублей.

Доля заключенных договоров с участием ипотечных средств в первом квартале этого года составила 73% против 78% годом ранее.

"Даже при ограниченном объеме нового предложения, выведенного в ряде регионов в конце прошлого года, мы наблюдаем высокий спрос со стороны покупателей. В результате доля региональных проектов в общем объеме продаж выросла в шесть раз - с 7% до 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные подтверждают востребованность продукта и потенциал региональных рынков. Мы ожидаем ускорения роста уже во II квартале по мере выхода на рынок новых очередей в текущих проектах, а также запуска строительства в новых регионах присутствия", - цитирует пресс-служба президента Glorax Дмитрия Кашинского.

Glorax основана в 2014 году, занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости. Glorax Group создал бывший совладелец девелопера Tekta Group Андрей Биржин. Девелопер ведет деятельность в 10 регионах: Москве, Петербурге, Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Казани, Ярославле, Владимире, Мурманске, Омске и Туле.