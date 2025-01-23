Мосбиржа с 24 января допустит акции X5 к вечерним торгам

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 24 января включит акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" в список бумаг, доступных для заключения сделок на вечерней торговой сессии, говорится в сообщении биржи.

Торги акциями ритейлера на Мосбирже возобновились 9 января после завершения процесса редомициляции.

Вечерняя сессия проводится с 19:00 до 23:50 по Москве.

Х5 – крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 30 сентября 2024 года группа объединяла 26,047 тыс. магазинов.