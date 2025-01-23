Импортеры РФ за месяц выбрали более 1 тыс. т из квоты на беспошлинное сливочное масло

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Импортеры РФ, по данным на 23 января, выбрали 1 тыс. 099 тонн сливочного масла в рамках беспошлинной квоты.

Согласно материалам Минсельхоза, на 23 января остаток тарифной квоты – 23 тыс. 901 тонна. Таким образом, из общего объема квоты в 25 тыс. тонн за месяц выбрано 1 тыс. 099 тонн.

Как сообщалось, квота на беспошлинный ввоз в РФ сливочного масла в объеме 25 тыс. тонн была введена в конце прошлого года на фоне существенного роста цен на этот продукт. Эта мера начала действовать с 23 декабря 2024 года и продлится до 15 июня 2025 года.