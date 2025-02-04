Азербайджан, Уругвай и Аргентина с начала года нарастили поставки сливочного масла в РФ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Азербайджан, Уругвай и Аргентина с начала года нарастили поставки сливочного масла в РФ. В то же время ввоз из Белоруссии сократился.

Как сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС "ВетИС", из Азербайджана ввезено 940 тонн, что в четыре раза больше, чем год назад (240 тонн). Уругвай поставил 649 тонн против 150 тонн в январе 2024 года. Из Аргентины ввезено 200 тонн, тогда как за аналогичный период прошлого года всего 50 тонн.

В то же время поставки сливочного масла из Белоруссии снизились в 1,8 раза - до 5,6 тыс. тонн с 10,2 тыс. тонн в январе 2024 года.

Как сообщалось, РФ ввела до 15 июня 2025 года квоту на беспошлинный ввоз сливочного масла после резкого роста цен на него в прошлом году. Ее объем составляет 25 тыс. тонн. Эта мера начала действовать с 23 декабря 2024 года. По данным Минсельхоза, за месяц из нее было выбрано 1 тыс. 099 тонн сливочного масла.