Индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,8% за первую минуту торгов

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В пятницу торги на российском рынке акций начались с роста на улучшении внешней фондовой конъюнктуры и ожиданий новостей о подготовке встречи президентов США и России по урегулированию конфликта вокруг Украины.

Ссдерживающим фактором выступает просевшая накануне нефть на заявлениях президента США Трампа (мартовский фьючерс на Brent торгуется у $78 за баррель).

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,8%, во "втором эшелоне" подорожали с вечера четверга акции "Распадской" (+4,9%) после известий о включении другой дочки "Евраза" - "НТМК", в список экономически значимых организаций (ЭЗО).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,8% до 2948,64 пункта, индекс РТС вырос на 0,8% до 937,49 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 3,2%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 24 января, составляет 99,0978 рубля (+81,74 копейки).

Правительство включило в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО) еще три компании, в том числе АО "Евраз НТМК".

Подорожали также акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+3,2%), ГК "Самолет" (+3%), ПАО "Полюс" (+1,9%), "Норникеля" (+1,8%), "Аэрофлота" (+1,7%), "Газпрома" (+1,4%), АФК "Система" (+1,4%), "МТС" (+1,1%), ВТБ (+1,1%), ОК "Русал" (+1,1%), "Северстали" (+1%), "Т-Технологии" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), "НЛМК" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), Сбербанка (+0,6% и +0,8% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,2%).

Подешевели акции "ММК" (-0,4%), "Татнефти" (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи в пятницу в отсутствие геополитического негатива будет тяготеть к росту, базовой целью текущего движения по-прежнему видится район 3060-3090 пунктов. В пятницу целевым диапазоном по индексу выступит 2940-3000 пунктов.

Накануне рынок находился под давлением сдержанной фиксации прибыли, но в финале вечерней сессии в ключевых бумагах оживились покупатели, позволив индексу МосБиржи отыграть потери и вернуться к 2950 пунктам, удержавшись третий день подряд выше 200-дневной средней. Торговая активность заметно снизилась - рынок остается в режиме ожидания новых вводных, в первую очередь геополитических.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", покупатели на российском рынке акций пока не проявляют повышенной активности.

Продолжается редомициляция компаний в российскую юрисдикцию. "Евраз" - очередная компания в этом списке. "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" (НТМК), дочерняя структура "Евраза", был включена в список экономически значимых организаций (ЭЗО). Компании из списка ЭЗО потенциально подлежат принудительной редомициляции. "НТМК" является основным активом группы, производящим продукцию для железнодорожных компаний. Но акции компании целиком принадлежат "Евразу" и не торгуются на бирже. Другим активом "Евраза" является "Распадская", с листингом на бирже. Акции "Распадской" в четверг вечером подорожали на 8% на новостях о редомициляции материнской компании, отмечают эксперты.

Несмотря на трудности с экспортом, добыча газа в России выросла в 2024 году на 7,4%, до 708 млрд кубометров. Ранее "Газпром" сообщал, что в 2024 году увеличил добычу газа на 61 млрд кубометров, до 416 млрд кубометров. Добыча "НОВАТЭКа", по информации на сайте компании, в прошлом году составила 84,08 млрд кубометров, а "Роснефть" сообщила о добыче 67 млрд кубометров за три квартала, что предполагает годовую добычу на уровне около 89 млрд кубометров. "ЛУКОЙЛ", по сообщению компании, добыл 17,9 млрд кубометров газа. Оставшиеся 101 млрд куб. м. приходятся на добычу других производителей газа. Для сравнения: по информации энергетического агентства, в США добыча газа составила в 2024 году 1,067 трлн куб. м, превысив объемы добычи в России на 359 млрд куб. м, обратили внимание аналитики "Цифра брокер".

Акционеры "ЛУКОЙЛа" получат 29 января дивиденды за 9 месяцев 2024 года, решение о выплате было принято еще в прошлом году. Суммарно "ЛУКОЙЛ" выплатит дивидендами 356 млрд руб. Некоторое укрепление рубля в начале года могло быть связано в том числе с аккумулированием "ЛУКОЙЛом" необходимой суммы для выплаты дивидендов и конвертацией валюты для этого, отмечают эксперты "Цифра брокер".

В США в четверг индексы акций выросли на 0,2-0,9% во главе с Dow, при этом обновил максимум индекс S&P 500 (+0,5%, до 6118,71 пункта); инвесторы оценивали статданные, новости компаний и заявления президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Трамп сказал по видеосвязи участникам форума, что хотел бы снижения процентных ставок "по всему миру" и потребует их "немедленного уменьшения", когда цены на нефть пойдут вниз.

"Я попрошу Саудовскую Аравию и ОПЕК опустить цены на нефть. Им надо их снизить, что они, к моему удивлению, не сделали до президентских выборов в США", - заявил он.

В пятницу в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,9%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,1-0,2%).

Банк Японии по итогам заседания 23-24 января повысил ключевую процентную ставку до 0,5% годовых - максимума с октября 2008 года. Решение японского ЦБ совпало с консенсус-прогнозами экспертов, опрошенных The Wall Street Journal и Trading Economics.

"Вероятность реализации экономических и инфляционных прогнозов Банка Японии растет", - говорится в заявлении регулятора, опубликованном по итогам заседания. ЦБ отметил, что поднимет ставку вновь, если ситуация в экономике будет и дальше развиваться в соответствии с его прогнозами.

Потребительские цены в Японии в декабре увеличились на 3,6% в годовом выражении - максимальными темпами с января 2023 года, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 3%, максимально с августа 2023 года.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу оставил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 200 млрд юаней ($27,44 млрд).

Вливания направлены на "поддержание ликвидности в банковской системе на достаточном уровне", говорится в заявлении ЦБ. На следующей неделе в Китае начнется празднование Нового года по Лунному календарю. Биржи КНР будут закрыты с 28 января по 4 февраля.

Власти страны также анонсировали новые меры поддержки фондового рынка. В частности, регуляторы призвали страховые и пенсионные фонды наращивать инвестиции в акции, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены пытаются стабилизироваться после отката накануне вечером до 2-недельных минимумов на заявлениях Трампа в Давосе. К 10:01 по Москве мартовские фьючерсы дешевели на 0,1% до $78,2 за баррель (-0,9% накануне), мартовские фьючерсы на WTI дешевели на 0,1% до $74,53 за баррель (-1,1% в четверг).

Обе марки завершили предыдущие торги на минимумах с 9 января после того, как Трамп заявил, что "прямо сейчас цена достаточно высока" и что его администрация нацелена на то, чтобы активизировать добычу в США нефти и газа. Также он намерен призвать ОПЕК к увеличению добычи.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,02 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 400 тысяч баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 2,33 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 3,07 млн баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина на 2,18 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 790 тысяч баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 148 тысяч баррелей после роста на 765 тысяч баррелей неделей ранее.