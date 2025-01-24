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Госнефтефонд Азербайджана не планирует увеличивать долю в ВТБ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) не планирует увеличивать долю в капитале российского ВТБ, сообщил агентству Report исполнительный директор фонда Исрафил Мамедов.

"С 2012 года ГНФАР начал инвестировать в акции с целью диверсификации инвестиционного портфеля. В рамках этого в 2013 году были приобретены 3% акций ВТБ банка, одного из крупнейших финансовых и системно значимых учреждений России с активами около 26 триллионов рублей (2-е место на российском рынке). Хотел бы отметить, что в ближайшем будущем дополнительные инвестиции в ВТБ банк не планируются", - сказал Мамедов.

По его словам, с момента инвестиций в ВТБ Госнефтефонду выплачено 3,9 млрд рублей в качестве дивидендов.

"Отдельно хотел бы отметить, что с 2021 года, согласно внутренней дивидендной политике ВТБ банка, выплата дивидендов акционерам не осуществлялась", - добавил он.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы государства от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, от взимания тарифов на транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д. Активы ГНФАР на конец 2024 года оцениваются в $60 млрд.

Азербайджан ВТБ ГНФАР Исрафил Мамедов
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