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Госнефтефонд Азербайджана стал соинвестором ж/д оператора Italo

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) инвестировал 34,5 млн евро в крупного итальянского оператора высокоскоростных железных дорог Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A (Italo).

Как сообщил ГНФАР, инвестиция осуществлена через инвестфонд, управляемый Global Infrastructure Partners (GIP, дочерняя компания BlackRock). Название фонда не раскрывается.

"Эти инвестиции имеют стратегическое значение с точки зрения диверсификации инвестиционного портфеля ГНФАР за счет вложений в активы устойчивой инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

Компания Italo, основанная в 2012 году, является первым частным оператором высокоскоростных железных дорог в Италии.

"В 2024 году 50% акций Italo приобрела у GIP глобальная контейнерная судоходная компания MSC. Остальные 50% принадлежат GIP, соинвесторам и фондам, управляемым Global Infrastructure Partners, включая и тот фонд, к которому присоединился ГНФАР", - сказано в информации.

Italo работает на маршрутах, охватывающих 54 города Италии, включая коридор Милан-Рим. В ее парке 25 поездов AGV 575 и 26 поездов Italo EVO, способных развивать скорость до 360 км/ч.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в 1999 году, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

BlackRock Азербайджан ГНФАР Italo Италия
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