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Ставки по ипотеке в США опустились ниже 7%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США опустились по итогам первой недели за последние полтора месяца.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,96% годовых по сравнению с 7,04% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее она находилась на отметке 6,69%.

"После того, как на прошлой неделе 30-летняя ипотека превысила отметку в 7%, она впервые за шесть недель снизилась, - отмечает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер. - Хотя проблемы с доступностью жилья остаются, это приятная новость для потенциальных покупателей, что отражается в соответствующем росте заявок на покупку".

Пятнадцатилетние ипотечные кредиты предоставляются сейчас в среднем под 6,16% годовых против 6,27% неделей ранее и 5,96% год назад.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая, в свою очередь, реагирует на изменения прогнозов в отношении базовой ставки Федеральной резервной системы. Доходность 10-летних US Treasuries в ходе торгов в пятницу составляет 4,637% годовых по сравнению с 4,63% неделей ранее.

Следующее заседание Федрезерва пройдет 28-29 января. Большинство аналитиков не ожидают изменения диапазона базовой процентной ставки с нынешних 4,25-4,5% годовых.

США US Treasuries ФРС Freddie Mac Сэм Хатер
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