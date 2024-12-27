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Ставки по ипотеке в США выросли вторую неделю подряд

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США выросли по итогам второй недели подряд и находятся выше уровней конца прошлого года.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,85% годовых по сравнению с 6,72% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее она находилась на отметке 6,61%.

Пятнадцатилетние кредиты предоставляются сейчас в среднем под 6% годовых против 5,92% неделей ранее и 5,93% год назад.

"Ипотечные ставки выросли вторую неделю подряд, восстановившись после снижения ранее в этом месяце, - отмечает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер, слова которого приводятся в сообщении. - Хотя небольшое улучшение продаж домов на первичном и вторичном рынках обнадеживает, рынок по-прежнему страдает от чудовищного дефицита жилья".

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая в свою очередь чутко реагирует на изменения прогнозов в отношении базовой ставки Федеральной резервной системы. Доходность 10-летних US Treasuries на закрытие торгов в четверг составляла 4,582% годовых по сравнению с 4,575% неделей ранее.

США
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