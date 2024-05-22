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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:59

Путин разрешил добровольную ликвидацию российского American Express Bank

Путин разрешил добровольную ликвидацию российского American Express Bank
Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин разрешил "Америкэн Экспресс Банку" провести мероприятия по добровольной ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале нормативно-правовых актов.

ООО "Америкэн Экспресс Банк" имеет базовую лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физлиц и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц). Также он не имеет права на осуществление банковских операций с драгоценными металлами.

"Америкэн Экспресс Банк" являлся оператором платежной системы Amеrican Express.

American Express заявила о приостановке работы в России в начале марта 2022 года из-за спецоперации на Украине. В конце марта того же года ЦБ РФ исключил платежную систему из соответствующего реестра (в него она была включена в июле 2013 года).

Чистый убыток "Америкэн Экспресс Банка" в 2023 году по РСБУ составил 87,4 млн руб. против 428,5 млн руб. прибыли годом ранее.

"Америкэн Экспресс Банк" принадлежит американской American Express Company. Он был зарегистрирован в декабре 2005 года, лицензию ЦБ РФ получил в начале 2006 года.

Долгие годы эксклюзивным партером по выпуску карт American Express был банк "Русский стандарт".

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