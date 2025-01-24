Нефтегазовые компании Европы снизили прибыль из-за падения цен и маржи переработки

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В четвертом квартале 2024 года прибыль почти всех нефтегазовых компаний Европы снизилась: падение цен на нефть оказало давление на добывающие компании, а низкая маржа переработки - на НПЗ, сообщает MarketWatch.

Сезон отчетностей начинается на следующей неделе, первой представит свои результаты британская Shell - 30 января. Французская TotalEnergies и норвежская Equinor опубликуют финансовые показатели 5 февраля, BP Plc - 11 февраля, австрийская OMV - 4 февраля, Galp, Repsol и Eni - ближе к концу следующего месяца.

Повышенное внимание инвесторов привлекут инвестиционные планы компаний и их уровень левереджа, отмечает MarketWatch.

В четвертом квартале акции представителей данной отрасли показали себя лучше в сравнении со сводным индексом: нефтегазовый подындекс опустился всего на 0,1%, в то время как Stoxx Europe 600 снизился на 2,9%.

Ожидается, что все основные европейские нефтяные компании сообщат о сокращении скорректированной прибыли в октябре-декабре по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, по прогнозам Visible Alpha. Исключением, как ожидается, станет только Equinor.

Аналитики Jefferies полагают, что их доходы снизились в четвертом квартале примерно на 3% относительно предыдущих трех месяцев. При этом падение могло бы быть и больше, но этому препятствовал скачок цен на газ примерно на 15%.

Компании, ориентированные на разведку и добычу, вероятно, превзойдут по результатам компании, ориентированные на переработку, учитывая слабую маржу, отмечают аналитики RBC Capital Markets.

По мнению экспертов JPMorgan, мало кто на рынке уверен, что ситуация существенно улучшится в 2025 году.