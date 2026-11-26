Потери бизнеса в РФ из-за блокировки платежной системы Google Pay оценили в 4,2 млрд руб. в месяц

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Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Российский бизнес из-за блокировки платежной системы Google Pay ежемесячно может терять около 4,2 млрд рублей, согласно оценкам участников рынка, сообщил заместитель президента - председателя правления "Ростелекома" Дарий Халитов.

"По оценкам участников рынка, с 2022 года потенциальные потери из-за блокировки платежей Google Pay для нашего бизнеса составляли 4,2 млрд рублей ежемесячно, что достаточно существенно", - сказал Халитов на заседании комитета Госдумы по информполитике в четверг.

Также он сообщил, что ещё предстоит заместить эквайринговые устройства (терминалы для оплаты) и создать отечественный микрочип, работа над этим пока идёт.

Компания Google сообщала, что с 10 марта 2022 года приостановила поддержку платных сервисов Google Pay "в связи с нарушениями в работе системы платежей".