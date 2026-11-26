Суд прекратил производство по заявлению физлица о банкротстве Euroclear Bank

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в четверг прекратил производство по заявлению частного инвестора Ильи Петрова о банкротстве бельгийского Euroclear Bank.

На заседании присутствовали только представители иностранного банка. Они ещё раз заявили о неподведомственности дела столичному суду, а также о том, что в России отсутствует имущество их доверителя.

По словам судьи, в материалы дела поступило согласие заявителя на финансирование процедуры банкротства, а также о рассмотрении дела в его отсутствии.

На прошлом заседании 8 октября также присутствовали только представители иностранного банка.

По словам судьи, в материалы дела 7 октября поступило ходатайство Петрова о рассмотрении дела в его отсутствии. Ответчики не возражали против его удовлетворения. Тогда на заседании они изложили ряд доводов в пользу прекращения производства по делу, в том числе, отсутствие компетенции российского суда для рассмотрения дела.

Они также подчеркнули отсутствие предоставления заявителем средств для финансирования процедуры банкротства. Представитель банка напомнил, что уже была попытка обанкротить в России Euroclear. В рамках того дела суд сделал вывод о том, что специальное антисанкционное регулирование, введенное указами президента РФ, "исключает признание Euroclear банкротом", а также, что банк не отвечает признакам банкротства.

Он отметил, что действует указ, который запрещает обращение взыскания на имущество, размещенное на счетах "С" и "И" (выплаты по ценным бумагам), а это единственные активы Euroclear в РФ. Представитель банка заявил также об отсутствии у российского суда компетенции рассмотрения дела о банкротстве, так как у должника нет тесной связи с Россией.

Сумма неисполненных обязательств - чуть более 2,5 млн рублей, следует из картотеки.

Заявление поступило в суд 23 июля.

Это не первое заявление о банкротстве европейского депозитария.

26 августа 2024 года суд принял к производству заявление московского АО "Гео-Система" о признании Euroclear банкротом.

Банк России и Национальный расчетный депозитарий (НРД) на заседании 21 января 2025 года, когда рассматривалось заявление этой компании, выступили против банкротства.

Представитель ЦБ в ходе заседания тогда заявил, что по критерию недостаточности средств у Euroclear нет признаков банкротства. Передача в конкурсную массу средств, которые находятся на спецсчетах, станет нарушением президентских указов, отметил он.

Представитель НРД выступил с ходатайством о прекращении производства по делу. "В принципе эти ценные бумаги и денежные средства не могут составлять конкурсную массу, потому что все владение ценными бумагами и денежными средствами осуществляется в пользу иных лиц, клиентов Euroclear", - указал он.

Представитель НРД также отметил, что требования заявителя подпадают под действие президентского указа № 665 и относятся к пятой очереди выплат. "График установлен до середины 2026 года. Поэтому в принципе существует вероятность погашения этих требований, которые явились основанием для подачи заявления о банкротстве", - резюмировал он.

Сумма задолженности депозитария перед компанией "Гео-Система" в материалах не указывалась. В качестве третьих лиц к делу привлечены Банк России и НРД. Ранее, в марте 2024 года, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Гео-Системы" о взыскании с Euroclear $1,156 млн убытков в связи с блокировкой активов. В мае 2024 года Euroclear подал апелляционную жалобу на это решение, в июле того же года Девятый арбитражный апелляционный суд ее отклонил.

26 сентября 2024 года в суд поступило заявление АО "Земельный альянс" (Москва) о банкротстве депозитария.

После того, как заявление "Гео-Системы" 4 февраля 2025 года было оставлено без рассмотрения, суд назначил заседание по проверке обоснованности требования "Земельного альянса" о банкротстве депозитария.

В марте 2025 года суд прекратил производство по заявлению АО "Земельный альянс".

Сейчас в судах находится более 100 исков к Euroclear, которые подали компании, банки и частные инвесторы из-за блокировки активов.

Верховный суд РФ в феврале 2024 года допустил возможность введения российскими судами процедуры банкротства в отношении иностранных юрлиц, которые "имеют тесную связь" с Россией - здесь ведут бизнес их бенефициары, находится имущество, совершается значительное количество сделок с местом исполнения на территории страны и т.д. Процедура может охватывать как все активы должника вне зависимости от страны их местонахождения, так быть и локальной - распространяться на имущество в России.