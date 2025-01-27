"Россети" видят риск банкротства сибирской "дочки"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - ПАО "Россети" обеспокоено финансовым состоянием дочерней "Россети Сибирь", предлагает создать в Сибири единую тарифную зону для решения проблемы накопления долга, сообщила в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на соответствующее письмо главы компании Андрея Рюмина премьеру Михаилу Мишустину.

Издание со ссылкой на обращение отмечает, что "существуют риски банкротства" сибирской сетевой структуры. "В условиях роста кредитных ставок уже в 2025 году "Россети Сибирь" будет вынуждена полностью прекратить финансирование инвестиционной и ремонтной программ", - цитирует газета письмо.

При этом убытки связываются с региональными тарифными решениями, которые не признают часть расходов обоснованными. В результате накопленный убыток "Россети Сибирь" составил уже более 24 млрд руб., по итогам прошлого года соотношение долга и EBITDA превысит 6.

Вопрос предлагается решить при помощи передачи тарифных полномочий в ФАС и объединения регионов Сибири в одну тарифную зону.

В компании изданию прокомментировали, что ситуация с дефицитов финансов "достигла критического уровня" в условиях роста стоимости обслуживания долга. "Считаем необходимым рассмотреть различные варианты принятия сбалансированных тарифно-балансовых решений, в том числе путем создания единой тарифной зоны на территории Объединенной энергосистемы Сибири и передачи на федеральный уровень полномочий по установлению тарифов в этих регионах", - подтвердили в компании.

В ФАС отметили, что правительство анализирует последствия создания единой тарифной зоны в Сибири для потребителей.

ПАО "Россети Сибирь" (ранее - ПАО "МРСК Сибири") создано в июле 2005 года. Компания осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территории республик Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия, а также Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.

Компания пока не раскрывала финансовые итоги 2024 года, но за 9 месяцев отчитывалась о росте чистого убытка - 2, 1 млрд руб. против 1,4 млрд руб. в январе-сентябре 2023 года.