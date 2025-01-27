X5 в IV квартале увеличил выручку на 22,3%, до 1,08 трлн рублей

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" в IV квартале 2024 года увеличило выручку на 22,3%, до 1,08 трлн рублей, сообщила компания.

В частности, выручка сети магазинов "у дома" "Пятерочка" выросла на 16,6% (до 774,4 млрд рублей), сети супермаркетов "Перекресток" - на 11,6% (до 121,5 млрд рублей). Сеть "жестких" дискаунтеров "Чижик" удвоила выручку до 83,6 млрд рублей.

Сопоставимые продажи (LfL) группы за отчетный период выросли на 14% на фоне роста среднего чека (+9,9%) и трафика (+3,8).

Офлайн-продажи ритейлера (выручка всех сетей магазинов, включая "Красный Яр", "Слата", а также кофепоинты "Много лосося" в "Ашан") в IV квартале показали рост на 20,2%, достигнув 1 трлн рублей.

Продажи цифровых бизнесов (онлайн-гипермаркета "Vprok.ru Перекресток", экспресс-доставки, сервиса доставки "последней мили" 5Post и сервиса доставки готовой еды "Много лосося") в отчетном периоде увеличились на 47% - до 61,4 млрд рублей.

Продажи нового формата магазинов "Около", развивающегося по франшизе, в IV квартале составили 1,8 млрд рублей.

В IV квартале X5 открыла 968 магазинов (с учетом закрытий).

По итогам 2024 года ритейлер нарастил выручку на 24,2%, до 3,9 трлн рублей. Так, "Пятерочка" за год достигла выручки в 2,9 трлн рублей, увеличив показатель на 19,6%, "Перекресток" - 438,2 млрд рублей (+14%), "Чижик" - 248,1 млрд рублей (рост в 2,1 раза).

LfL-продажи за год выросли на 14,4% (средний чек - на 11,1%, трафик - на 2,9%).

Торговая площадь Х5 на 31 декабря выросла на 8,4% в годовом выражении, до 11,062 млн кв. м. За 2024 год ритейлер открыл 2,54 тысячи магазинов.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 31 декабря 2024 года группа объединяла 27 015 магазинов.