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X5 прогнозирует выход дискаунтера "Чижик" на положительную EBITDA в конце года

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Жесткий дискаунтер "Чижик"(входит в ПАО "Корпоративный центр ИКС 5") по итогам IV квартала может впервые продемонстрировать положительную EBITDA, сообщил на Дне инвестора X5 CEO группы Игорь Шехтерман.

"Мы планируем, что по итогам IV квартала этого года "Чижик" выйдет на позитивную EBITDA. Начиная со следующего года каждый год "Чижик" будет работать с положительной EBITDA", - сказал он.

Первые магазины "Чижик" были открыты в октябре 2020 года, по итогам 2024 года количество магазинов составило 2,346 тыс. Ценовая политика формата предполагает более низкую стоимость продовольственной корзины, чем в среднем на рынке. Подход к ценообразованию основан на принципе "низкие цены каждый день".

По итогам года "Чижик" увеличил выручку в 2,1 раза до 248 млрд рублей. На конец 2024 года формат генерировал 7% от всей выручки X5.

X5 ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" ИКС 5 Чижик
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