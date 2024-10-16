"X5" в III квартале нарастила выручку на 22,7%

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - "X5" (ПАО "Корпоративный центр ИКС 5") в III квартале 2024 года по сравнению с аналогичным показателем 2023 года увеличила общие продажи на 22,7% до 975,1 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

В частности, выручка сети магазинов "у дома" "Пятерочка" выросла на 18,7% (до 742,45 млрд рублей), сети супермаркетов "Перекресток" – на 14,6% (до 102,35 млрд рублей). Сеть "жестких" дискаунтеров "Чижик" продолжил удваивать рост показателя, достигнув выручки в 62,5 млрд рублей.

Сопоставимые продажи (LfL) группы за отчетный период выросли на 13,8%. При этом средний чек Х5 увеличился на 11,4%, трафик – на 2,2%.

Офлайн-продажи ритейлера (выручка всех сетей магазинов, включая "Красный Яр", "Слата", а также кофепоинты "Много Лосося" в "Ашан") показали рост на 21,5% и составили 929,84 млрд рублей.

Продажи цифровых бизнесов (онлайн-гипермаркета "Vprok.ru Перекресток", экспресс-доставки, сервиса доставки "последней мили" 5Post и сервиса доставки готовой еды "Много лосося") в отчетном периоде увеличились в 1,6 раза до 45,2 млрд рублей.

Торговая площадь Х5 на 30 сентября выросла на 8,8% год к году, до 9,859 млн кв. м.

В III квартале X5 открыла 581 магазин (с учетом закрытий).

Х5 также отметила, что годовая продовольственная инфляция в III квартале составила 9,5% (9,1% во II квартале).

Х5 – крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 30 сентября 2024 года группа объединяла 26,047 тыс. магазинов.