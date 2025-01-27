Объединенная компания Wildberries и Russ создала "дочку" в сфере лизинга

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Объединенная компания Wildberries и Russ - ООО "РВБ" - учредила юрлицо ООО "РВБ Лизинг", основным видом деятельности которого является финансовая аренда (лизинг/сублизинг).

По данным ЕГРЮЛ, ООО зарегистрировано 24 января с уставным капиталом 100 тыс. руб. В числе прочих видов деятельности: разработка ПО; прочее денежное посредничество; прокат, аренда и лизинг различных видов товаров, транспорта, машин и оборудования и др.

В пресс-службе объединенной компании от комментариев отказались.

В прошлом году состоялось объединение маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы - группы Russ. Летом Wildberries и компания-владелец Russ (ООО "Стинн") создали совместную компанию - ООО "РВБ". Она на 65% принадлежит ООО "Вайлдберриз", остальное - у ООО "Стинн". Руководителем "РВБ" является Роберт Мирзоян - гендиректор ООО "Стинн" и ООО "Русс Аутдор". До завершения передачи активов в "РВБ" "Стинн" владела 99% ООО "Русс Аутдор".