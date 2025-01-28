Акции "М.Видео" заметно дорожают второй день подряд на слухах о продаже торговой сети

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В начале основных торгов на "Мосбирже" акции "М.Видео" подорожали на 2,2% (до 112 рублей за штуку) после повышения на 4,7% вечером в понедельник; ценные бумаги компании заметно дорожают второйй день подряд на слухах о возможной продаже владельцами торговой сети.

Владельцы ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео - Эльдорадо") ведут переговоры о продаже сети, сообщили "Ведомости" и "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Источник "Ведомостей", близкий к компании, сообщил изданию, что ритейлер ведет переговоры с "одним из банков". Другой собеседник утверждает, что ритейлер уже провел аудит, а претендентом на покупку может выступать Промсвязьбанк (ПСБ).

Источники "Коммерсанта" утверждают, что ритейлером также интересовались Сбербанк и ВТБ.

По данным одного из собеседников издания, бизнес "М.Видео" с учетом товарных активов можно оценить в 300 млрд рублей.

Представитель ритейлера сообщил газетам, что в компании не комментируют слухи.

В 2024 году мажоритарным акционером группы стал ее гендиректор Билан Ужахов. Он косвенно владеет 53,633% акций ПАО через ряд компаний, включая МКООО "Эрикария" (напрямую владеет 50% ПАО).

Также "М.Видео" на 31 декабря 2023 года на 10,37% принадлежало инвестхолдингу SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции", контролируется Михаилом Гуцериевым).