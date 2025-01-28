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Совет директоров Mediobanca рассмотрит предложение Monte Paschi 28 января

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Совет директоров итальянского банка Mediobanca Banca di Credito Finanziario соберется 28 января, чтобы рассмотреть неожиданное предложение конкурента Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) о покупке финкомпании за 13,3 млрд евро.

24 января Monte Paschi предложил около 15,992 евро за бумагу Mediobanca, сделку планируется оплатить акциями. На торгах во вторник акции Mediobanca дешевеют на 3% и торгуются на уровне 16,01 евро за бумагу, хотя изначально предложение предусматривало премию примерно в 5%.

Капитализация Monte Paschi на закрытие торгов в понедельник составляла 8,01 млрд евро, Mediobanca - 13,34 млрд.

С учетом разницы в капитализации аналитики сомневаются в том, что сделка состоится.

"Предложение было неожиданным, поскольку инвесторы ожидали, что именно MPS будет играть роль жертвы в сложной схеме слияний и поглощений в Италии", - отметил аналитик HSBC Доменико Санторо.

"На первый взгляд у сделки мало шансов на успех", - написал Хьюго Круз из Keefe, Bruyette & Woods.

Объединение Monte Paschi и Mediobanca может привести к созданию третьего по величине банка Италии после Intesa Sanpaolo и UniCredit. Monte Paschi рассчитывает закрыть сделку к третьему кварталу.

Monte Paschi, являющийся старейшим банком мира, по-прежнему частично принадлежит государству (на 11,7%), которое постепенно сокращает долю в нем, приобретенную в 2017 году вместе с предоставлением помощи фининституту.

Monte Paschi UniCredit Италия Mediobanca Хьюго Круз
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