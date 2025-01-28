В Тольятти запустили первое в РФ производство литий-ионных аккумуляторов для дронов

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Производство литий-ионных аккумуляторов мощностью 20 МВт.ч/год для беспилотных авиационных систем (БАС) впервые запущено в России.

Цех по выпуску таких изделий открыт в научно-производственном центре БАС "Самара" (г. Тольятти), который во вторник посетил президент Владимир Путин. Он будет обеспечивать аккумуляторами дроны, а также станет "одним из ключевых R&D-центров по направлению электрохимии и материаловедения в стране", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании "Транспорт будущего" – одного из учредителей НПЦ.

Технологию производства АКБ разработала дочерняя компания "Транспорта будущего" – "ИНЭСИС". Инвестиции в проект составили 1,3 млрд руб.

"Производство АКБ, запущенное сегодня в Тольятти, относится к опытно-серийному. Его главная цель – наработка опыта и приобретение компетенций в технологиях. При этом с точки зрения объема производства цех позволяет произвести более 100 тыс. аккумуляторов для образовательных дронов или более 8 тыс. АКБ для агродронов БАС С-80, которые получат отечественные аккумуляторы уже в этом году", - заявил гендиректор "Транспорта будущего" Юрий Козаренко, которого цитирует пресс-служба.

Параллельно с созданием опытно-промышленного цеха в НПЦ "ИНЭСИС" работает над проектом строительства гигафабрики на 4 ГВт.ч/год - "чтобы полностью покрыть потребность в аккумуляторах для БАС в России", отметили в пресс-службе.

"Транспорт будущего" – российская группа компаний по разработке, производству, эксплуатации БАС. Основана в 2021 году.

НПЦ БАС "Самара" был учрежден "Транспортом будущего" совместно с фондом Национальной технологической инициативы и правительством Самарской области. На первом этапе развития центра задействовано более 20 га земли, 20 тыс. кв. м. офисных и производственных площадей, на которых расположено несколько технологических линий.