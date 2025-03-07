Минпромторг предложил смягчить требования к локализации батарей для электрокаров

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Требования к уровню локализации литий-ионных батарей и ячеек к ним, используемых, в том числе, в электрическом транспорте, могут быть значительно смягчены, также, как и требование использовать в электрокарах отечественного производства российские ячейки в силу отсутствия на текущий момент их серийного производства в РФ.

Соответствующие изменения в постановление правительства №719 (регулирует балльную систему оценки уровня локализации продукции для включения ее в реестр российской) разработал Минпромторг РФ и разместил на regulation.gov.ru.

В настоящее время постановлением предусмотрено, что для того, чтобы считаться российскими литий-ионные ячейки должны в сумме получить за локализацию отдельных процессов и компонентов не менее 600 баллов с 2023 года, не менее 800 баллов с 2025 года и не менее 900 баллов с 2027 года. Минпромторг предлагает продлить действие требования в 600 баллов до 1 января 2027 года, с 2027 по 2029 годы установить требование на уровне 800 баллов, с 2029 года – 900 баллов.

Должны быть смягчены требования и для литий-ионных аккумуляторных батарей, но только на первом этапе. Сейчас с 2025 года требуется набрать не менее 650 баллов, а с 2027 года - 800 баллов. Изменения предполагают планку в 600 баллов до 1 января 2027 года, затем не менее 860 баллов до 1 января 2029 года, после этой даты - не менее 1010 баллов.

Как отмечают авторы проекта изменений к постановлению №719, с 2025 года введено ужесточение критериев для литий-ионных батарей в части обязательного применения российских литий-ионных аккумуляторов, "при этом в настоящее время в России не производятся серийные ячейки для электротранспорта (которые удовлетворяют необходимым характеристикам и форм-фактору)". "Также в 2025 г. введено ужесточение критериев для самих ячеек. При этом в настоящее время в России серийно не производятся их ключевые компоненты, которые необходимы для получения баллов, - анодные и катодные материалы, сепараторы и электролиты", - говорится в пояснительной записке к проекту документа.

В Минпромторге отмечают, что разработка данных комплектующих при государственной поддержке запланирована в рамках федерального проекта "Новые технологии и производства литий-ионных и постлитиевых систем накопления электроэнергии", который утвержден в 2024 году в составе нового национального проекта "Новые атомные и энергетические технологии".

Одновременно со смягчением требований к локализации батарей и ячеек Минпромторг предлагает при оценке локализации уже электротранспорта ввести оговорку, что обязательным использование отечественных батарей и ячеек является при наличии таковых в реестре российской продукции.

"В рамках федерального проекта "Производство инновационного транспорта", входящего в новый национальный проект "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", запланирован показатель по производству российских электромобилей и последовательных гибридов - 183,85 тыс. шт. до 2030 года. Данный показатель будет выполняться в рамках, заключенных и планируемых к заключению специальных инвестиционных контрактов", - напомнили в Минпромторге.

Там отметили, что изменения подготовлены по итогам совещания у первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова в январе 2025 года и "сформулированы совместно с широким кругом производителей соответствующей продукции, удовлетворяющей вводимым проектом постановления критериям, а также отраслевыми объединениями и ассоциациями с учетом существующей в настоящее время структуры производства и планами по повышению уровня локализации производства".