Правительство РФ может продлить разрешение на экспорт бензина для производителей

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Правительство в ближайшие дни может продлить на месяц, до 28 февраля, разрешение для компаний-переработчиков экспортировать бензин из РФ. До середины февраля Минэнерго должно представить в правительство предложения по сохранению экспорта бензина, но с учетом новых санкций, пишет газета "Коммерсантъ", ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Собеседники издания на нефтяном рынке считают, что с продлением экспорта нефтепродуктов правительство сможет частично компенсировать потери нефтяных компаний от последних санкций США, введенных 10 января. В рамках этих санкций в отношении нефтяной промышленности РФ в черный список попало более 180 танкеров, в основном перевозящих российское сырье. Из-за этого у нескольких десятков судов возникли сложности с разгрузкой, а также резко взлетели ставки фрахта. То есть, говорят источники издания, максимальные объемы российской нефти будут перерабатываться внутри страны и направляться на экспорт в виде нефтепродуктов, в отношении которых нет таких жестких ограничений.

"Коммерсантъ" приводит данные аналитиков: за неделю с 20 по 26 января ставки фрахта нефти из Козьмино, откуда сырье идет в основном в Китай и Индию, увеличились на 14% относительно предыдущей недели, до $8,1 за баррель. Из портов Балтийского и Черного морей цены снизились на 4-7%, но остаются на высоком уровне. На фоне расширения дисконтов на российские сорта нефти (например, ВСТО FOB порт Козьмино до $10 за баррель и Urals FOB Приморск до $16,25 за баррель) ожидается увеличение отгрузок на внутренний рынок.

Между тем, внутри России резко стали расти цены на бирже - за последние четыре торговых сессии их стоимость на СПбМТСБ поднялась почти на 6-7% по национальному индексу (объединяет все НПЗ России), до этого котировки снижались с первых торговых дней января. Собеседники "Интерфакса" на топливном рынке объясняют рост биржевых цен на бензины рисками внеплановых ремонтов на НПЗ. Отраслевые специалисты прогнозируют продолжение повышения стоимости бензинов на СПбМТСБ в ближайшее время.

Как сообщалось, в течение 2024 года в России дважды вводился запрет на экспорт бензинов. Первый раз он был введен с 1 марта на полгода (до 31 августа) из-за роста биржевых цен в январе на фоне внеплановых ремонтов на НПЗ. В середине мая, чтобы не допустить затоваривания заводов, правительство временно, до 30 июня, сняло запрет на экспорт бензинов. Летом, когда потребление топлива вышло на пик, ограничение на экспорт бензина было введено второй раз - с 1 августа, затем его продлили до конца года.

В конце ноября 2024 года разрешение на вывоз бензина получили компании-производители, для остальных он сохранился до конца января 2025 года.

Впервые запрет на экспорт бензинов был введен в России осенью 2023 года - на фоне ценового кризиса на топливном рынке.