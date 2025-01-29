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Минэнерго заявило о полной обеспеченности топливом внутреннего рынка РФ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Внутренний рынок нефтепродуктов полностью обеспечен предложением, накопленных запасов топлива достаточно для потребителей, говорится в сообщении Минэнерго.

Ведомство подчеркивает, что по итогам 2024 года отгрузки моторных топлив на внутренний рынок превысили объемы 2023 года, в январе 2025 года эта тенденция сохранилась.

"Кроме того, для дополнительного насыщения внутреннего рынка до конца месяца действует временный запрет на экспорт бензина непроизводителями. Минэнерго в ежесуточном режиме продолжает мониторинг ситуации", - сказал представитель ведомства.

Как сообщалось, правительство в ближайшие дни может продлить на месяц, до 28 февраля, разрешение для компаний-переработчиков экспортировать бензин из РФ. До середины февраля Минэнерго должно представить в правительство предложения по сохранению экспорта бензина, но с учетом новых санкций. Предполагается, что с продлением экспорта нефтепродуктов правительство сможет частично компенсировать потери нефтяных компаний от последних санкций США, введенных 10 января. То есть, максимальные объемы российской нефти будут перерабатываться внутри страны и направляться на экспорт в виде нефтепродуктов, в отношении которых нет таких жестких ограничений.

Между тем, внутри России резко стали расти цены на бирже, участники топливного рынка объясняют рост биржевых цен на бензины рисками внеплановых ремонтов на НПЗ. Отраслевые специалисты прогнозируют продолжение повышения стоимости бензинов на СПбМТСБ в ближайшее время.

Как сообщалось, в течение 2024 года в России дважды вводился запрет на экспорт бензинов. Первый раз он был введен с 1 марта на полгода (до 31 августа) из-за роста биржевых цен в январе на фоне внеплановых ремонтов на НПЗ. В середине мая, чтобы не допустить затоваривания заводов, правительство временно, до 30 июня, сняло запрет на экспорт бензинов. Летом, когда потребление топлива вышло на пик, ограничение на экспорт бензина было введено второй раз - с 1 августа, затем его продлили до конца года.

В конце ноября 2024 года разрешение на вывоз бензина получили компании-производители, для остальных он сохранился до конца января 2025 года.

Впервые запрет на экспорт бензинов был введен в России осенью 2023 года - на фоне ценового кризиса на топливном рынке.

Минэнерго РФ
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