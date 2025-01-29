Производители устриц и мидий не видят серьезных рисков от ЧС в Керченском проливе

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Большинство производителей мидий и устриц на юге России не видят серьезных рисков для бизнеса из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Эта катастрофа не нанесла ущерб отрасли, поскольку крупные фермы расположены далеко от места ЧС, отметили опрошенные "Интерфаксом" эксперты.

В Росрыболовстве "Интерфаксу" заявили, что "в рыбе в уловах рыбаков и объектах аквакультуры изменений фоновых загрязнений не выявлено".

Мазут до марикультуры не доплыл

Как сообщили в Минсельхозе Краснодарского края, информация о возможном загрязнении нефтепродуктами хозяйств по выращиванию мидий и устриц уточняется. Вместе с тем обращений от предприятий-производителей аквакультуры по поводу разлива мазута в ведомство не поступало.

"В настоящее время в акватории Черного моря в границах Анапского и Темрюкского районов добыча водных биоресурсов предприятиями края не осуществляется", - добавили в министерстве.

Представитель мидийной фермы, расположенной в Анапском районе, сообщил, что садки расположены в нескольких километрах от берега, в открытом море, в десятках километров от места ЧП - соответственно, никаких загрязнений и рисков быть не может. "Сейчас вылов не ведется, и это не связано с разливом мазута в Черном море, просто мы работаем в высокий туристический сезон - с мая по октябрь", - сообщил представитель фермы "Морской клуб".

В форелево-мидийном хозяйстве в Геленджике также не видят рисков для отрасли региона. "Мы находимся в постоянном контакте с коллегами - производителями рыбы, мидий, устриц, в том числе и в Анапе. Никаких рисков для отрасли нет. Действующие фермы расположены далеко от места разлива", - сообщил руководитель хозяйства Андрей Хотенко.

По его словам, в настоящее время профильные ведомства - Роспотребнадзор, Россельхознадзор - ведут активный мониторинг. "Каждая партия продукции проходит проверку. Никаких нарушений, загрязнений не выявлено", - добавил он.

Хотенко уточнил, что производство марикультуры в регионе в основном сосредоточено в Геленджике и Сочи. "Наше хозяйство является крупнейшим производителем мидий и форели в крае, по объемам производства мы занимаем примерно 50% рынка. Еще есть одна крупная ферма в Геленджике и несколько в Сочи. ЧП до нас не дошло - соответственно, опасений нет, риски загрязнения продукции сведены к нулю", - добавил он.

Как прогнозирует Хотенко, эта ситуация не отразится на объемах производства и спросе со стороны покупателей. "Люди уже привыкли к этим продуктам", сказал он, подчеркнув, что они абсолютно безопасны.

По данным Минсельхоза Кубани, за 9 месяцев 2024 года в крае было произведено 180 тонн мидий и устриц.

Генеральный директор одной из крупнейших в Крыму мидийно-устричных ферм "Биссус" Андрей Керш также заявил, что не видит угроз для своего урожая, поскольку "ферма находится под водой".

Министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк в ходе недавней пресс-конференции сообщил, что ни одно хозяйство по выращиванию мидий, устриц, форели в регионе не заявило о спаде производства или гибели продукции. "Скрывать информацию для них - это катастрофа, они обязаны говорить об этом. Не будет такого, что бизнес будет умалчивать и ждать, когда что-то произойдет. С бизнесом, с рыбаками, с теми, кто выращивает, идет постоянный диалог, никто не отстраняется от ситуации. На рынок некачественная продукция никогда не попадет", - заверил Кратюк.

По данным регионального Минсельхоза, хозяйства в основном расположены на значительном удалении от береговой линии и основных очагов загрязнения. На данный момент угроза загрязнения мазутом предприятий марикультуры отсутствует.

По данным департамента сельского хозяйства Севастополя, очагов загрязнения мазутом предприятий аквакультуры не наблюдается, проводятся лабораторные исследования каждой добытой партии по показателям качества и безопасности.

Прибрежной рыбе сложнее

Президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб отметил, что ЧС больше отразилась на рыбном промысле предприятий, занимающихся ловлей рыбы вдоль берега.

"Те, кто занимается ловлей рыбы вдоль берега, прекратили работу, поскольку могут быть погублены орудия лова. Мы на связи с экологами - избегаем те места, на которых выявили пятна мазута", - сказал он, уточнив вместе с тем, что работающие в прибрежной зоне предприятия обеспечивают всего около 5% в общем улове в Черном море. "Это небольшие предприятия, семейный бизнес", - добавил он.

Сивочуб не исключил, что таким хозяйствам потребуются компенсации. "Предварительно уже был разговор, но пока рамочный", - добавил он.

В то же время предприятия, которые занимаются выловом далеко от берега, с этой проблемой не столкнулись.

Все под контролем

После ЧП с танкерами организованы постоянные проверки водных биоресурсов. Так, Южное межрегиональное управление Россельхознадзора (Краснодар) на подконтрольной территории провело отбор рыбы и мидий, сообщает ведомство. Образцы направлены на исследования в подведомственную Россельхознадзору лабораторию ФГБУ "Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции" (НЦБРСП).

"Управлением планируется дальнейшая работа по отбору проб рыбы и морепродуктов на предмет загрязнения нефтепродуктами", - отметили в Россельхознадзоре.

Усилило контроль за качеством морской продукции и Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

В усилении контроля заинтересованы и сами владельцы марикультурных хозяйств. Как сообщил владелец мидийно-устричной плантации "Яхонт" в Крыму Сергей Кулик, каждую партию продукции планируется отправлять на исследование.

Как сообщили в Росрыболовстве, специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии) продолжают мониторинг вновь образующих участков загрязнения, промысловых уловов и продукции аквакультуры. "Экспедиционные работы будут выполняться в течение всего 2025 года. В рыбе в уловах рыбаков и объектах аквакультуры изменений фоновых загрязнений не выявлено", - подчеркнули в ведомстве.