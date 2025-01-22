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Росрыболовство назвало черноморскую рыбу в районе разлива мазута безопасной для здоровья

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Росрыболовство после первого этапа исследований водных биоресурсов в Керченском проливе и прибрежной акватории Черного моря после разлива мазута пришло к выводу, что рыба в акватории не подверглась загрязнению и не представляет опасности для здоровья человека.

Ученые провели обследования уловов на наличие тяжелых металлов и нефтепродуктов. "Концентрация нефтяных углеводородов в мышечной ткани рыб не превышает допустимые средне-многолетние значения", - сообщило ведомство.

Результаты исследования будут представлены правкомиссии, созданной для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

Исследование в акватории будет выполняться в течение всего 2025 года.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Для ликвидации последствий аварий создана правительственная комиссия под председательством вице-премьера Виталия Савельева.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 22 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Росрыболовство Керченский пролив Виталий Савельев Черное море Волгонефть
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