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Visa увеличила квартальную выручку лучше прогноза

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Американская Visa Inc., оператор крупнейшей в США платежной системы, увеличила чистую прибыль и выручку в третьем финансовом квартале, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания рынка.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $5,3 млрд против $4,87 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию выросла до $2,69 с $2,4.

Прибыль без учета разовых факторов повысилась до $2,98 на акцию с $2,42 на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали этот показатель на уровне $2,85 на акцию.

Квартальная выручка Visa поднялась на 14%, до $10,17 млрд с $8,9 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $9,85 млрд.

Объем платежей в прошлом квартале вырос на 8% в годовом выражении, количество обработанных транзакций - на 10%, до 65,4 млрд. Объем трансграничных платежей без учета колебаний валютных курсов увеличился в апреле-июне на 12%.

В минувшем квартале Visa вернула акционерам порядка $6 млрд за счет выкупа собственных акций и дивидендов. Совет директоров одобрил квартальные дивиденды в размере 59 центов на акцию (ранее - 52 цента на акцию).

В текущем финквартале компания ожидает роста выручки примерно на 10%, а также повышения скорректированной прибыли на 17-19%.

Visa США
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