Ритейлер "О`Кей" в IV кв. увеличил выручку на 5,3%, в целом за 2024 г. - на 5,5%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Ритейлер ГК "О`Кей" (O`Key Group) в IV квартале 2024 года увеличил чистую розничную выручку на 5,3%, до 61,5 млрд рублей, сообщила компания.

При этом выручка гипермаркетов "О`Кей" выросла на 2,9%, до 42,1 млрд рублей, благодаря росту выручки LfL на 2,9%. Дискаунтеры "ДА!" увеличили этот показатель на 10,9%, до 19,4 млрд рублей, за счет роста LfL-выручки на 10% и увеличения торговых площадей на 2,1%.

Продажи сопоставимых магазинов (LfL) за отчетный период выросли на 5,0% на фоне роста среднего чека на 6,8% год к году. Трафик сократился на 1,7%.

Годовая выручка группы увеличилась на 5,5% и составила 217,1 млрд рублей. LfL-выручка стала больше на 4,1% (средний чек вырос на 6,9%, трафик снизился на 2,6%).

По итогам года бизнес-направление гипермаркетов продемонстрировало рост выручки 2% и достигло 144,8 млрд рублей, в то время как бизнес дискаунтеров увеличил показатель на 13,3%, до 72,3%.

Доля дискаунтеров по итогам 2024 года выросла до 33,3% от выручки с 31% в 2023 году.

В течение года группа открыла 4 магазина "ДА!"(net, с учетом закрытий), новые гипермаркеты не открывались.

На 31 декабря общая торговая площадь составляла 663,57 тыс. кв. м.

В конце 2024 года группа "О'Кей" объявила о предстоящей реструктуризации - гипермаркеты планируется продать менеджменту этого бизнес-направления. Второй бизнес-сегмент, развивающий дискаунтеры "ДА!", сохранится в периметре группы.

Группа "О'Кей" управляет одноименными гипермаркетами и дискаунтерами "Да!". На конец 2024 года группа объединяла 77 гипермаркетов и 224 дискаунтера.