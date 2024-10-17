Phillips 66 закроет НПЗ в Лос-Анджелесе в конце 2025 года

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Phillips 66, одна из крупнейших по капитализации независимых нефтеперерабатывающих компаний США, анонсировала закрытие своего НПЗ в Лос-Анджелесе в конце 2025 года.

Как говорится в сообщении компании, на этот НПЗ, построенный более ста лет назад, приходится 8% всех нефтеперерабатывающих мощностей в Калифорнии.

Закрытие затронет около 600 сотрудников компании и 300 подрядчиков, работающих на предприятии.

Решение прекратить работу НПЗ вызвано неопределенностью ситуации на рынке, отмечается в пресс-релизе.

Акции Phillips 66 дешевеют на 0,35% на предварительной сессии в четверг. С начала года капитализация компании понизилась на 0,6%, до $55,4 млрд.