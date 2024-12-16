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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:19

Phillips 66 продаст 25%-ную долю трубопровода Gulf Coast Express за $865 млн

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Американская Phillips 66 продаст дочернюю компанию DCP GCX Pipeline, владеющую 25%-ной долей трубопровода Gulf Coast Express Pipeline, инвестфирме ArcLight Capital Partners за $865 млн, говорится в пресс-релизе компании.

Трубопровод протяженностью 500 миль (800 км) используется для доставки природного газа из Пермского бассейна в Южный Техас.

"Благодаря этой сделке мы перевыполнили определенный в наших стратегических приоритетах план по продаже активов на сумму $3 млрд, - сказал Марк Лашьер, председатель совета директоров и главный исполнительный директор Phillips 66. - Мы намерены продолжать оптимизацию портфеля и рационализацию непрофильных активов".

Ожидается, что сделка будет завершена в январе, после чего совладельцами Gulf Coast Express Pipeline станут дочерние предприятия американского оператора энергетической инфраструктуры Kinder Morgan и аффилированные компании ArcLight Capital Partners.

Котировки акций Phillips 66 снижаются на 3% в ходе торгов в понедельник.

Phillips 66 DCP GCX Pipeline Gulf Coast Express ArcLight Capital Partners
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