Молдавская Energocom за три дня поставила в Приднестровье 5,7 млн кубометров газа

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Молдавская госкомпания Energocom 1-3 февраля поставила в Приднестровье 5,7 млн кубометров газа, сообщила сама компания.

Газ для левобережья закупается на биржах Румынии и Болгарии и транспортируется по Трансбалканскому коридору и газопроводу Яссы-Унгены.

1 февраля поставки составили 450 тысяч кубометров, 2 февраля - 2,7 млн кубометров, 3 февраля - 2,575 млн кубометров.

Поставки газа из Молдавии в Приднестровье осуществляются за счет гранта Евросоюза на 30 млн евро, из которых 20 млн евро выделены на закупку газа для левобережья, 10 млн евро - на закупку электроэнергии для правобережья на авторизованных торговых площадках в ЕС и Украине.

За счет средств ЕС поставки газа в Приднестровье на основе согласованного с "Тираспольтрансгаз" графика продолжатся до 10 февраля в объеме не более 3 млн кубометров в сутки.

Поставки газа из Молдавии в Приднестровье начались с 1 февраля. С 1 января поставки российского газа в Приднестровье прекратились после того, как Украина остановила его транспортировку и "Газпром" ограничил поставки через Молдавию до нуля кубометров в сутки, ссылаясь на наличие исторического долга страны. С 10 декабря в Приднестровье и с 16 декабря в правобережной Молдавии действует режим чрезвычайной ситуации в экономике. С 3 января в Приднестровье власти использовали веерные отключения электроэнергии, которые 1 февраля были прекращены.