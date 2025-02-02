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Кабмин расширил перечень стран, банки которых могут участвовать в валютных торгах в РФ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Представители Аргентины, Камбоджи, Лаоса, Мексики, Нигерии, Туниса и Эфиопии смогут участвовать в валютных торгах в России, сообщает правительство РФ в воскресенье.

"Число дружественных и нейтральных стран, кредитные организации и брокеры которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов, увеличилось до 40. Распоряжение об этом подписано. Теперь участвовать в валютных торгах смогут представители Аргентины, Камбоджи, Лаоса, Мексики, Нигерии, Туниса и Эфиопии", - говорится в сообщении, опубликованном на его сайте.

В кабмине добавили, что первоначальный перечень дружественных и нейтральных стран был утвержден правительством в сентябре 2023 года. Как отмечается, "он включал в себя более 30 государств, в число которых вошли Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, а также Бразилия, Египет, Индия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Южно-Африканская Республика".

В сообщении говорится, что подписанное распоряжение - часть работы по реализации новых норм федерального закона "Об организованных торгах", принятых в июле 2023 года. "Они позволяют повысить эффективность механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран и формирования прямых котировок к рублю для удовлетворения спроса российской экономики на расчеты в национальной валюте", - добавили в правительстве.

Правительство РФ Аргентина Камбоджа Лаос Мексика Нигерия Тунис
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