Названы страны, банки и брокеры которых смогут участвовать в валютных торгах в РФ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое утверждает список стран, банки и брокеры которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов, сообщает сайт правительства.

В список вошли Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Южно-Африканская Республика.

Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона "Об организованных торгах", принятых в июле 2023 года. Они направлены на повышение эффективности механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран и формирование прямых котировок к рублю для удовлетворения спроса российской экономики на расчёты в национальной валюте.

Требования к иностранным банкам и брокерам, которые могут быть допущены к торгам валютой и ПФИ, устанавливает Банк России.

Как отмечалось в пояснительной записке к принятому закону, сейчас возможность прямого допуска на российский валютный рынок имеют банки - нерезиденты из стран ЕАЭС, а также банки Таджикистана. Всего на российском валютном рынке из числа нерезидентов работает 21 кредитная организация.