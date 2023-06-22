Принят закон, упрощающий доступ иностранцев к валютным торгам в РФ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет банкам и брокерам из стран, которые являются внешнеторговыми партнерами РФ и не входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), участвовать в организованных торгах иностранной валютой и производными финансовыми инструментами (ПФИ), базисным активом которых являются валюта и процентные ставки.

Документ №210089-8 в октябре 2022 г. внес в парламент глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и группа сенаторов. По мнению авторов, данная мера позволит обеспечить необходимую валютную ликвидность.

Согласно действующему законодательству РФ, к участию в организованных торгах иностранной валютой могут быть допущены кредитные организации, имеющие право на основании лицензий Банка России проводить банковские операции со средствами в иностранной валюте, центральный контрагент, сам ЦБ, Федеральное казначейство, а также иные юридические лица, которые осуществляют деятельность в соответствии с законом о валютном контроле.

При этом в правилах допуска к участию в организованных торгах на валютном рынке Московской биржи уточняется, что участвовать в торгах могут кредитные организации - резиденты РФ с лицензией, действующей не менее шести месяцев; некредитные финансовые организации - резиденты РФ (брокеры, управляющие, страховые компании, МФО); некредитные организации с капиталом не менее 500 млн руб. и другими требованиями в части аттестации специалистов; госкорпорации; банки - нерезиденты РФ из стран, которые являются членами ЕАЭС; международные организации, учрежденные в соответствии с международными договорами РФ, имеющие право заключать сделки купли-продажи иностранной валюты; клиринговые организации.

В пояснительной записке к принятому закону отмечается, что фактически сейчас возможность прямого допуска на российский валютный рынок имеют банки - нерезиденты из стран ЕАЭС, а также банки Таджикистана; всего на валютном рынке РФ из числа нерезидентов работает 21 кредитная организация.

Принятый закон наделяет правительство РФ правом утверждать перечень иностранных государств, кредитные организации и брокеры из которых могут быть допущены к участию в организованных торгах иностранной валютой в РФ. Одновременно одобренный закон устанавливает, что национальным законодательством стран, где работают иностранные финансовые организации, которые могут быть допущены к организованным торгам, не должен быть предусмотрен запрет на заключение в ходе организованных торгов договоров купли-продажи иностранной валюты и договоров ПФИ, а также то, что сделки на таких торгах данные организации смогут заключать только с центральным контрагентом.

Банк России будет устанавливать требования к иностранным банкам и иностранным брокерам, которые могут быть допущены к организованным торгам валютой и ПФИ.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.