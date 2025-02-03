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UniCredit купил 4,1% акций страховой компании Generali

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Итальянский банк UniCredit SpA приобрел 4,1% акций страховой компании Assicurazioni Generali SpA.

Как говорится в пресс-релизе UniCredit, бумаги покупались на рынке в течение некоторого времени.

"Эта доля является для банка чисто финансовой инвестицией", - отметил банк. Покупка акций практически не окажет влияния на показатель достаточности основного капитала (CET 1) UniCredit.

UniCredit не имеет стратегического интереса к Generali и по-прежнему полностью сфокусирован на реализации собственной стратегии, а также предложении о покупке, которое он направил Banco BPM, и инвестициях в Commerzbank, говорится в сообщении.

Commerzbank UniCredit Generali Banco BPM Италия
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