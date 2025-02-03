Поиск

Altria стала лидером по дивидендной доходности в индексе S&P 500

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Акции американской Altria Group, одной из крупнейших табачных компаний мира, предполагают дивидендную доходность в районе 8%, что является рекордом среди всех бумаг, входящих в расчет индекса Standard & Poor's 500, пишет издание Barron's.

Walgreens Boots Alliance, прежний лидер по дивдоходности, на прошлой неделе объявила о приостановке дивидендных выплат.

При этом Altria входит в список "дивидендных аристократов" - компания повышала дивиденды 59 раз за последние 55 лет. Она направляет на дивиденды около 80% прибыли, что вдвое превышает средний показатель для S&P 500.

"За минувший год мы вернули акционерам свыше $10,2 млрд посредством дивидендов и выкупа акций. Мы заплатили $6,8 млрд дивидендов, а в августе наш совет директоров повысил дивидендные выплаты на 4,1%", - заявил главный финансовый директор Altria Сал Манкузо.

Компания планирует повышать дивиденды ежегодно на 4-6% до 2028 года.

Помимо Altria, в список лидеров S&P 500 по дивидендной доходности входят оператор вышек связи Crown Castle, химкомпании LyondellBasell Industries и Dow Inc., телекоммуникационная Verizon Communications и производитель лекарственных препаратов Pfizer Inc. Их дивдоходность составляет от 6,5% до 7,1% при среднем показателе по индексу в 1,3%.

S&P 500 Altria
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Денежные переводы мигрантов из Евросоюза в родные страны в 2023 году выросли на 8%

Минэнерго предложило создать реестр оборудования для майнинга криптовалют

Индийская рупия обновила исторический минимум после введения Трампом пошлин

Индийская рупия обновила исторический минимум после введения Трампом пошлин

Кабмин освободил производителей сливочного масла и яиц от допвыплат ритейлерам

Кабмин освободил производителей сливочного масла и яиц от допвыплат ритейлерам

"Аэрофлот" в 2025 году ожидает роста стоимости авиабилетов на уровне инфляции

"Аэрофлот" в 2025 году ожидает роста стоимости авиабилетов на уровне инфляции

Кабмин расширил перечень стран, банки которых могут участвовать в валютных торгах в РФ

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии158 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне29 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе322 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5798 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне25 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2148 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });