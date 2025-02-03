Altria стала лидером по дивидендной доходности в индексе S&P 500

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Акции американской Altria Group, одной из крупнейших табачных компаний мира, предполагают дивидендную доходность в районе 8%, что является рекордом среди всех бумаг, входящих в расчет индекса Standard & Poor's 500, пишет издание Barron's.

Walgreens Boots Alliance, прежний лидер по дивдоходности, на прошлой неделе объявила о приостановке дивидендных выплат.

При этом Altria входит в список "дивидендных аристократов" - компания повышала дивиденды 59 раз за последние 55 лет. Она направляет на дивиденды около 80% прибыли, что вдвое превышает средний показатель для S&P 500.

"За минувший год мы вернули акционерам свыше $10,2 млрд посредством дивидендов и выкупа акций. Мы заплатили $6,8 млрд дивидендов, а в августе наш совет директоров повысил дивидендные выплаты на 4,1%", - заявил главный финансовый директор Altria Сал Манкузо.

Компания планирует повышать дивиденды ежегодно на 4-6% до 2028 года.

Помимо Altria, в список лидеров S&P 500 по дивидендной доходности входят оператор вышек связи Crown Castle, химкомпании LyondellBasell Industries и Dow Inc., телекоммуникационная Verizon Communications и производитель лекарственных препаратов Pfizer Inc. Их дивдоходность составляет от 6,5% до 7,1% при среднем показателе по индексу в 1,3%.