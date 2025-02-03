ВС РФ отказал Блиновской в пересмотре дела о доначислении ей более 1 млрд руб/ налогов

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Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ 31 января отказал блогеру и основательнице проекта "Марафон желаний" Елене Блиновской в пересмотре дела о доначислении ей 1,1 млрд рублей налоговых платежей.

В определении суда, размещенном на сайте, поясняется, что "доводы кассационной жалобы не подтверждают наличие оснований... для пересмотра обжалуемых судебных актов, поскольку не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера".

Жалоба поступила в суд 12 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что ИФНС России №6 совместно с представителями правоохранительных органов провела выездную налоговую проверку блогера по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты всех налогов и сборов за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. По результатам проверки налоговый орган вынес решение от 24 октября 2023 года о доначислении Блиновской налога на доходы физических лиц в размере 174,5 млн рублей, налога на добавленную стоимость в размере 733,4 млн рублей, а также штрафных санкций на сумму 226,9 млн рублей.

Не согласившись с решением ИФНС, Блиновская 26 декабря 2023 года обратилась в суд с иском. Однако суд первой инстанции 2 апреля 2024 года отказал в его удовлетворении. Девятый арбитражный апелляционный суд 17 июня и Арбитражный суд Московского округа 10 октября отклонили жалобу Блиновской на решение суда первой инстанции.

Блиновская 31 мая 2024 года подала в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. 13 ноября суд признал ее банкротом и открыл в отношении нее процедуру реализации имущества.

ВТБ 25 ноября 2024 года подал в суд требование к Блиновской почти на 270 млн рублей.

27 ноября ИФНС России №6 подала в Арбитражный суд Москвы заявление о включении в реестр кредиторов Блиновской задолженности в размере 1,2 млрд рублей.

Сбербанк в конце декабря 2024 года подал в Арбитражный суд Москвы заявление о включении в реестр кредиторов Блиновской 7,6 млн рублей.

В нем банк просит суд признать свое требование, вытекающее из кредитного договора и договора поручительства, заключенных 25 мая 2023 года, "общим обязательством супругов Блиновских".

Сбербанк России 15 января 2025 года подал в Арбитражный суд Москвы еще одно требование к Блиновской - на 12,7 млн рублей.

Блиновская - российский блогер, создатель марафона личностного роста "Марафон желаний" - была задержана 27 апреля 2023 года при попытке выехать за границу. Следствие обвиняет ее в неуплате налогов и легализации преступных доходов.

По версии следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством интернета, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей. При этом в качестве соучастников-пособников Блиновская привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц. Блогер на допросе признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном.

В настоящее время Блиновская находится в СИЗО.