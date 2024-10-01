Индекс ISM Manufacturing в сентябре не изменился вопреки ожиданиям

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре составил 47,2 пункта, не изменившись по сравнению с августовским значением. Об этом говорится в сообщении Института управления поставками (ISM).

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение индекса до 47,5 пункта.

Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки с апреля.

Подындекс занятости в прошлом месяце понизился до 43,9 пункта с 46 пунктов в августе, индикатор цен – до минимальных с декабря прошлого года 48,3 пункта с 54 пунктов.

Индикатор новых заказов между тем увеличился до 46,1 пункта с 44,6 пункта, объемов производства - подскочил сразу на 5 пунктов, до 49,8 пункта.

Тем временем значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемое S&P Global, в августе уменьшилось до минимальных с июня прошлого года 47,3 пункта по сравнению с 47,9 пункта месяцем ранее, согласно опубликованным во вторник окончательным данным. Предварительно сообщалось, что сентябрьское значение индекса составило 47 пунктов.