Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 почти на 0,4%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник демонстрирует умеренный рост в рамках коррекции благодаря улучшению ситуации на мировых фондовых площадках после новостей об отсрочке на месяц введения Соединенными Штатами ранее объявленных пошлин на импорт товаров из Мексики и Канады, что ослабило опасения масштабных "торговых войн". Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов вырос почти на 0,4% к уровню закрытия основной сессии предыдущего дня.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2937,17 пункта (+0,38%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,5%.

Подорожали акции "НЛМК" (+1,5%), "МТС" (+1,5%), "АЛРОСА" (+1,4%), "Т-Технологии" (+1,2%), "Аэрофлота" (+1,1%), "Роснефти" (+0,9%), "РусГидро" (+0,9%), "ММК" (+0,8%), ВТБ (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "Русала" (+0,6%), "Северстали" (+0,5%), "Татнефти" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%, "префы" прибавили в цене также 0,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в понедельник. Инвесторы оценивали новости о введении президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая. Указ о новых пошлинах, которые должны были вступить в силу 4 февраля, был подписан Трампом в минувшую субботу.

Однако вечером в понедельник стало известно, что введение пошлин в отношении Мексики было отсрочено на месяц в ответ на отправку к границе с США 10 тыс. мексиканских военнослужащих с целью воспрепятствовать контрабанде фентанила и положить конец потокам нелегальных мигрантов.

Кроме того, в понедельник стало известно о разговоре канадского премьера Джастина Трюдо и Трампа. После них Трюдо сообщил, что США отложат введение пошлин на товары из Канады в обмен на то, что Оттава реализует план по защите границы между двумя странами, чтобы остановить поток фентанила. Трамп подтвердил приостановку введения импортных пошлин для Канады и анонсировал вскоре еще один разговор с Трюдо.

"Ситуация очень быстро меняется, - отметила Виктория Грин из G Squared Private Wealth. - Пока мы исходим из предположения, что основная часть объявленных пошлин - временное явление, и, скорее всего, их потом смягчат разными уступками. Надо следить за тем, как это отразится на прибыли компаний, курсе доллара и инфляции".

"На данный момент мы сомневаемся, что пошлины в отношении Канады и Мексики будут продолжительными, если вообще будут введены, - написали Кит Лернер и Майкл Скорделес из Truist Advisory Services. - И, тем не менее, пока не появится ясности в отношении продолжительности или масштаба пошлин, эти действия вносят неопределенность в цепочки поставок и ценообразование многих компаний по всей Америке".

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона 4 февраля преобладают в основном позитивные настроения после падения накануне. Глобальных инвесторов успокоили последние новости из США относительно отсрочки введения ранее объявленных пошлин на импорт товаров из Мексики и Канады.

Вместе с тем на нефтяном рынке утром во вторник цены умеренно снижаются, реагируя на сообщения о паузе в торговых войнах, инициированных Соединенными Штатами. Стоимость фьючерсов на Brent к 07:01 МСК составила $75,53 за баррель (-0,57%), цена WTI - $72,33 за баррель (-1,13%).