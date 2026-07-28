Европейские фондовые индексы выросли в понедельник

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Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Рынки акций стран Западной Европы завершили торги понедельника ростом, инвесторы оценивали статданные, геополитические и корпоративные новости.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,02% - до 644,62 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,42%, германский DAX - 1,04%, французский CAC 40 - 0,4%, итальянский FTSE MIB - 0,49%, испанский IBEX 35 - 0,8%.

Индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны в июле повысился до максимальных за пять месяцев 86,6 пункта с 85,7 пункта месяцем ранее, сообщил институт экономических исследований Ifo. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали менее значительного подъема - до 86 пунктов.

Объем кредитования населения в еврозоне в июне вырос на 3% в годовом выражении и составил 7,22 трлн евро, согласно данным Европейского центрального банка (ЕЦБ). Рынок прогнозировал увеличение на 3,1%. Кредитование бизнеса повысилось на 4%. Рост совокупного размера кредитования частного сектора - домохозяйств и нефинансовых корпораций - составил 3,9%.

Поддержку настроениям инвесторов оказывали надежды на дипломатическое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, возросшие на фоне приостановки обмена ударами между США и Ираном.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Вашингтон ведет переговоры с Тегераном, отметив при этом, что американские удары по Ирану будут возобновлены, если диалог окажется неэффективным.

"Мы ведем очень обстоятельные переговоры с Ираном. Если они не сработают, мы вернемся к очень мощным военным операциям", - сказал Трамп в интервью порталу Axios. На вопрос, сколько времени он отводит дипломатии, глава Белого дома ответил: "Немного времени. Или все будет быстро, или никак".

Нефть заметно подешевела в понедельник, что повлекло снижение котировок акций нефтяных компаний, включая Shell (на 1,1%), BP plc (на 2,6%), TotalEnergies (на 2%), Eni (на 2,4%) и Equinor (на 3,8%).

Между тем самое резкое падение в составе Stoxx 600 показали бумаги представителей полупроводникового сектора BE Semiconductor Industries (-9,7%), ASML Holding (-8,4%) и ASM International (-7,1%). Негативное влияние на их динамику оказало сообщение The Information о том, что неназванная китайская госкомпания начала массовое производство оборудования для выпуска чипов. Издание ссылалось на осведомленные источники.

В тройку лидеров роста среди компонентов сводного индекса вошел шведский разработчик ПО для онлайн-казино Evolution AB, нарастивший капитализацию на 6,7% на новостях, что инвестфирма Candle Lake увеличила долю в Evolution до более 30% - выше порога, требующего объявления оферты о поглощении компании.

На торгах в Лондоне заметные потери понесли горнодобывающие компании Glencore (-3,4%), Antofagasta и Anglo American (по 2,2%), энергетические Centrica (-2%), SSE (-1,9%) и National Grid (-1,2%).

Самый сильный подъем в FTSE 100 продемонстрировал оператор мобильной связи Vodafone (+4,8%), отчитавшийся о почти 10%-м росте квартальной выручки и улучшивший годовой прогноз прибыли.

Акции AstraZeneca подорожали на 1,7%. Британская фармкомпания увеличила чистую прибыль во втором квартале на 2%, выручку - на 6%, причем прибыль без учета разовых факторов оказалась лучше прогнозов рынка, а выручка их не оправдала.

Рыночная стоимость ирландской DCC Energy выросла на 0,9% после сообщений о ее продаже консорциуму в составе KKR и Energy Capital с оценкой на уровне 5,75 млрд фунтов стерлингов ($7,68 млрд) и дополнительной выплатой за отчуждение непрофильных активов.

Капитализация польского ритейлера Zabka Group сократилась на 9,6%. Ранее японская Seven & I Holdings, управляющая сетью магазинов 7-Eleven, объявила, что отказалась от планов приобрести миноритарную долю Zabka.