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Казахстан возобновил отгрузки нефти через КТК после приостановки

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Минэнерго Казахстана сообщило о возобновлении отгрузки нефти через систему "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) после временной приостановки из-за атак на танкеры в Черном море.

"Каспийский трубопроводный консорциум возобновил прием нефти от грузоотправителей и операции по ее отгрузке через морской терминал в порту Новороссийск. В настоящее время на двух выносных причальных устройствах КТК осуществляется погрузка танкеров Seamajesty и Milos. Оба судна принимают нефть ТОО "Тенгизшевройл", - сообщила официальный представитель Минэнерго страны Асель Серикпаева журналистам в понедельник.

Она отметила, что возобновление приема нефти позволяет нефтедобывающим компаниям продолжить поставки сырья в трубопроводную систему и возобновить экспортные операции через морской терминал.

Дальнейшее проведение операций на морском терминале осуществляется с учетом оценки текущей обстановки и необходимых требований безопасности, добавили в ведомстве. Министерство энергетики Казахстана находится в постоянном взаимодействии с руководством КТК, крупнейшими грузоотправителями и другими участниками процесса.

"Ведомство продолжает отслеживать ситуацию и координировать действия, направленные на обеспечение дальнейшей транспортировки казахстанской нефти", - добавила Серикпаева.

Ранее сообщалось, что несколько танкеров, которые, в том числе, должны были перевозить казахстанскую нефть, подверглись атаке БПЛА на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). 23 июля Минэнерго Казахстана сообщило, что погрузка нефти на терминале КТК в Черном море приостановлена для "обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря". Из-за этого Казахстан вынужденно снизил уровень добычи нефти. Объемы ущерба пока не назывались.

КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2025 году составил около 70,5 млн т нефти, при этом более 75% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей, среди которых наиболее крупными являются "Тенгизшевройл" (Chevron Corp.), ExxonMobil, АО НК "КазМунайГаз", Eni, Shell. Прогноз перевалки на 2026 год - 72 млн тонн.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске на Черном море. Протяженность маршрута составляет 1,5 тыс. км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год через РФ.

Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" - 24%, на балансе - 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

КТК Казахстан
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Казахстан возобновил отгрузки нефти через КТК после приостановки

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