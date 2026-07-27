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ЦБ в IV квартале ужесточит макропруденциальные лимиты для некоторых категорий потребкредитов

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ ужесточит на IV квартал значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по необеспеченным потребительским кредитам без лимита кредитования, нецелевым потребительским ссудам под залог недвижимости и автомототранспортных средств, говорится в пресс-релизе регулятора.

Во втором квартале портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос на 2,8%, в основном за счет роста выдач кредитов наличными, в том числе из-за реализации отложенного спроса на кредит в условиях снижения ставок в экономике. Доля проблемной задолженности стабильна - 13,2% от портфеля на 1 июля и 13,1% на 1 апреля.

Значения опережающих индикаторов качества обслуживания потребительских кредитов улучшились, при этом сохраняются риски ухудшения качества обслуживания выдаваемых кредитов в случае замедления роста реальных доходов заемщиков, отмечает ЦБ.

Чтобы ограничить накопление рисков в сегменте потребительского кредитования, регулятор ужесточит значения МПЛ на выдачу наиболее рискованных необеспеченных потребительских кредитов (займов) - с высокой долговой нагрузкой заемщика и на длительный срок. По необеспеченным потребительским кредитам (займам) с лимитом кредитования лимиты сохранены. Значения макропруденциальных надбавок не пересматривались.

Кроме того, для ограничения возможностей регулятивного арбитража значения МПЛ по нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости и автомототранспортных средств тоже ужесточаются и приводятся в соответствие со значениями МПЛ по необеспеченным потребительским кредитам. В этих же целях ужесточаются МПЛ по займам микрофинансовых организаций (МФО) и приводятся в соответствие со значениями МПЛ по необеспеченным потребительским кредитам.

Для ограничения возможного роста закредитованности граждан ЦБ ужесточил значения МПЛ для автокредитов, выдаваемых заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 50%, и из них заемщикам с ПДН свыше 80%. Это ужесточение не приведет к снижению уровня доступности автокредитов, так как доля таких кредитов в выдачах банков меньше, чем установленные значения МПЛ, говорится в релизе ЦБ.

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