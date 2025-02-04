Поиск

Ритейлер Х5 увеличил объем размещения флоатера до 18 млрд рублей

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Икс 5 Финанс" увеличило объем размещения 10-летних облигаций серии 003P-09 с офертой через 14 месяцев с не менее 10 млрд до 18 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на заем прошел 4 февраля с 11:00 до 15:00 мск.

По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред в размере 2% годовых.

Организаторами размещения выступают ВБРР, Газпромбанк, банк "Держава", инвестиционный банк "Синара", Sber CIB, Совкомбанк, ИК "Горизонт", Экспобанк. Техразмещение запланировано на 10 февраля.

Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8.

Поручитель по выпуску - "Корпоративный центр Икс 5". Рейтинги поручителя - ruAAA (стабильный) от "Эксперт РА" и AAA(RU) (стабильный) от АКРА.

В предыдущий раз эмитент выходил на долговой рынок в конце января, разместив выпуск 10-летних облигаций серии 003P-08 с офертой через 13 месяцев объемом 20 млрд рублей. Ставка купонов до оферты установлена на уровне 21,5% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков биржевых облигаций компании на 135 млрд рублей.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 31 декабря 2024 года группа объединяла 27,015 тыс. магазинов.

Х5
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цены на яйца в США бьют рекорды из-за птичьего гриппа

Цены на яйца в США бьют рекорды из-за птичьего гриппа

Арабика продолжает дорожать на опасениях по поводу достаточности предложения

Цена золота на спотовом рынке достигла рекордных $2836

Цена золота на спотовом рынке достигла рекордных $2836

Суд удовлетворил иск Сбера о взыскании с его бывшей британской "дочки" 12,5 млн фунтов

Суд удовлетворил иск Сбера о взыскании с его бывшей британской "дочки" 12,5 млн фунтов

OpenAI и южнокорейская Kakao создают партнерство для разработки ИИ-продуктов

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе325 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне34 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5802 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2151 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау81 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне26 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии158 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });