Ритейлер Х5 увеличил объем размещения флоатера до 18 млрд рублей

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Икс 5 Финанс" увеличило объем размещения 10-летних облигаций серии 003P-09 с офертой через 14 месяцев с не менее 10 млрд до 18 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на заем прошел 4 февраля с 11:00 до 15:00 мск.

По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред в размере 2% годовых.

Организаторами размещения выступают ВБРР, Газпромбанк, банк "Держава", инвестиционный банк "Синара", Sber CIB, Совкомбанк, ИК "Горизонт", Экспобанк. Техразмещение запланировано на 10 февраля.

Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8.

Поручитель по выпуску - "Корпоративный центр Икс 5". Рейтинги поручителя - ruAAA (стабильный) от "Эксперт РА" и AAA(RU) (стабильный) от АКРА.

В предыдущий раз эмитент выходил на долговой рынок в конце января, разместив выпуск 10-летних облигаций серии 003P-08 с офертой через 13 месяцев объемом 20 млрд рублей. Ставка купонов до оферты установлена на уровне 21,5% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков биржевых облигаций компании на 135 млрд рублей.