ЦБ отметил, что экономика РФ получила новый импульс к росту в конце 2024 г.

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Экономика РФ в конце 2024 года получила новый импульс к росту за счет бюджетных расходов, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

По оценке департамента, очищенный от сезонности рост экономики в IV квартале ускорился по сравнению с темпами в III квартале.

"В конце года российская экономика получила новый импульс к росту, судя по статистическим данным, оперативным индикаторам и опросам. Источником импульса в условиях замедления кредитования стали бюджетные расходы. Они выросли более существенно, чем обычно в это время года. На потребительском спросе вероятно также сказались выплаты премий, которые частично сместились с I квартала 2025 г. на IV квартал 2024 года", - говорится в обзоре.

"В целом сезонно сглаженный рост ВВП в IV квартале, по нашим оценкам, ускорился относительно III квартала (текущая оценка по III кварталу: плюс 0,4% к/к SA). Это могло быть частично вызвано активизацией бюджетных расходов. В целом рост ВВП в 2024 г. сложится ближе к верхней границе октябрьского прогноза Банка России: 3,5 - 4,0%", - считают аналитики ЦБ.

При этом в докладе отмечается, что "статистика Росстата и динамика различных оперативных и опросных индикаторов указывают на неравномерную динамику экономической активности в IV квартале: замедление в начале квартала сменилось ускорением в дальнейшем. Так, в ноябре выпуск базовых отраслей вырос на 0,5% м/м SA после околонулевой динамики в октябре".

"В декабре рост активности мог вновь несколько замедлиться, хотя динамика опросных и оперативных индикаторов была разнонаправленной. С одной стороны, в декабре значительно выросли входящие платежи, причем во всех укрупненных отраслях, сильным оставался рост потребительского спроса. С другой стороны, оценки текущей ситуации и ожидания в экономике ухудшились, оптимизм снизился", - говорится в обзоре.

Аналитики ЦБ отмечают, что "в дальнейшем тренд на возврат к меньшим, но более устойчивым темпам роста экономики, который наблюдался в III квартале и начале IV квартала, возобновится".

"Продолжение быстрого роста экономики в условиях исчерпания ресурсов (производственных мощностей, рабочей силы) невозможно. Если в таких условиях продолжить стимулирование спроса, неизбежна высокая и ускоряющаяся инфляция, которая приведет экономику к рецессии. Из этого следует, что выбора между продолжением быстрого роста экономики, сопровождаемого высокой инфляцией, с одной стороны, и торможением экономики и дезинфляцией, с другой стороны, на самом деле нет. Мерилом того, какой уровень и темпы роста ВВП соответствуют потенциалу, выступает инфляция. Устойчиво низкая инфляция вблизи 4% покажет, где находится потенциальный ВВП и какими темпами он может расти в новой структуре экономики", - говорится в докладе.